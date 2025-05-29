أخبار مصرية

ضبط مرتكبي واقعة آداء حركات استعراضية بالسيارة على الطريق العام في الشرقية

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  • ضبط مرتكبي واقعة آداء حركات استعراضية بالسيارة على الطريق العام في الشرقية 1/2
  • ضبط مرتكبي واقعة آداء حركات استعراضية بالسيارة على الطريق العام في الشرقية 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 02:43 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سياراة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

 

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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