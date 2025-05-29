نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.. و20 ألفًا للمصابين في حادث المنوفية: وزير العمل يوجه بسرعة صرف التعويضات لعمال اليومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه وزير العمل، محمد جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة تداعيات حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت تُقل عددًا من العمالة الزراعية اليومية على طريق الخطاطبة – السادات بمحافظة المنوفية، والذي وقع يوم الأربعاء.

تحرك فوري من وزارة العمل لمتابعة الحادث وتقديم الدعم لأسر الضحايا

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصًا، من بينهم 3 حالات وفاة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد، فيما تم إيداع جثامين المتوفين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ثم تم تشييع جثامينهم ودفنها.

وقدّم وزير العمل خالص العزاء لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الوزارة تقف بجانب أسر الضحايا والمصابين، ولن تتوانى في تقديم الدعم اللازم لهم.

توجيه بصرف 200 ألف جنيه لأسر المتوفين و20 ألفًا للمصابين من العمالة غير المنتظمة

كما وجّه الوزير ببدء إجراءات صرف التعويضات من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية ودعم العمالة غير المنتظمة.