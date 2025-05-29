نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يجتمع برئيس مجلس النواب المغربي في الرباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ٢٩ مايو مع راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي خلال زيارته إلى الرباط.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات مع المغرب الشقيق، معربًا عن التقدير للدور المغربي إقليميًا ودوليًا، مبديًا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. وثمّن التنسيق والتشاور القائم بين البلدين، والتطلع لعقد الدورة الرابعة من آلية التنسيق السياسي والحوار الاستراتيجي برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، والرغبة في البناء على النتائج الهامة لزيارة كل من السيد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير ٢٠٢٥، وكذلك زيارة السيد/ عمر حجيرة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في مايو الجاري إلى القاهرة، وذلك لدفع حركة التجارة بين البلدين وتدشين شراكات ناجحة بين القطاع الخاص في مصر والمغرب. وتناول الرؤية المصرية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفق منظور يحقق تكامل اقتصادي يخدم مصلحة الطرفين ويعمل على زيادة الاستثمارات والتعاون في مجال الصناعة كإطار أشمل للتعاون الاقتصادي والتجاري، معربًا عن استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية الجاري إقامتها بالمغرب في إطار الاستعدادات لكأس العالم ٢٠٣٠.

من جهة أخرى، أشاد الوزير عبد العاطي بالتاريخ العريق لمجلس النواب المغربي وإسهاماته الهامة في الحياة النيابية المغربية، مثمنًا الدور النشط للدبلوماسية البرلمانية المغربية، والتي يضطلع مجلس النواب المغربي بدور رئيسي فيها على الصعيد العربي والأفريقي والمتوسطي واللاتيني، مؤكدًا في هذا السياق على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات المتميزة بين مجلسي النواب في مصر والمغرب، مشيرًا إلى تطلع الجانب المصري لمزيد من التعاون والتنسيق بما يشمل تبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد حرص مصر على تعزيز الزيارات المتبادلة بين رؤساء المجالس النيابية في البلدين، مبرزًا زيارة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري في أبريل ٢٠٢٥، ولقاء سيادته بالسيد رئيس مجلس المستشارين المغربي/ محمد ولد الرشيد.