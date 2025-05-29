نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- افتتاح المقر الجديد لحماية المستهلك: خدمات رقمية متطورة واستجابة أسرع للشكاوى وحملات رقابية لحماية المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال فعاليات افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن هذا المقر يُعد نقطة تحول مهمة في مسيرة حماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيكون منصة متكاملة لمتابعة الشكاوى، وضبط الأسواق، ومحاربة الغش التجاري، باستخدام أحدث النظم الرقمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد مراسم إزاحة الستار عن المقر الجديد، واستمع إلى كلمة رئيس الجهاز، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حجم التطور في البنية التحتية للجهاز، وتوسع قاعدة الخدمات، بما يعزز ثقة المواطن ويضمن جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

13 ألف حملة رقابية و95% استجابة للشكاوى خلال عام ونصف

وأوضح السجيني أن الجهاز، بتوجيهات من القيادة السياسية، يلعب دورًا وطنيًا مهمًا لضمان حصول المواطن على سلع آمنة وخدمات ذات جودة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا موسعة لضبط الأسواق وتنفيذ أكثر من 13 ألف حملة رقابية، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر لمخالفات متنوعة.

كما استعرض السجيني، خلال الفعاليات، فيديو توضيحيًا حول آليات العمل داخل الجهاز، وأبرز إنجازاته في تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم، وحماية المستهلك من الممارسات السلبية، إلى جانب التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وزيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا في 2025، مقارنة بـ 46 فقط في عام 2006.

زيادة الضبطيات ومبادرات ذكية لضمان توازن السوق وخدمة المواطن بسرعة

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، كشف رئيس الجهاز عن تلقي أكثر من 271 ألف شكوى خلال عام ونصف، بنسبة استجابة تجاوزت 95%، عبر قنوات متعددة تشمل تطبيق الهاتف المحمول، والواتساب، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن.

وأكد السجيني أن الجهاز مستمر في إطلاق المبادرات الذكية لضمان التوازن والشفافية في الأسواق، ومواصلة تطوير بنيته التحتية الرقمية والإدارية، تحقيقًا لرؤية الدولة في التحول الرقمي وخدمة المواطنين بكفاءة وسرعة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي يقوم به الجهاز، مشيدًا بتطور الأداء وكفاءة المنظومة، مؤكدًا أهمية دوره في حماية المواطن وتعزيز استقرار الأسواق، وسجل كلمة في سجل الزوار أشاد فيها بالمقر الجديد وكوادره.