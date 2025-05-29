نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يفتتح المقر الجديد لـ "حماية المستهلك": مركز إقليمي متكامل لخدمة المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 5 آلاف متر مربع، ليكون مركزًا متطورًا يضم مختلف قطاعات وإدارات الجهاز، وعلى رأسها إدارة الشكاوى، وضبط الأسواق، والإعلانات المضللة، بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي.

مركز شكاوى متطور وتطبيق ذكي لتيسير التواصل مع المواطنين

وخلال الجولة، استعرض رئيس الجهاز، الدكتور إبراهيم السجيني، أبرز مكونات المقر الجديد، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار التوسع الجغرافي والارتقاء بمنظومة حماية حقوق المستهلك. وأوضح أن المقر مجهز بأحدث التقنيات، بما فيها منظومة الشاشات التفاعلية لتلقي الشكاوى، ومركز الاتصالات (الكول سنتر) الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل قرابة 1800 شكوى يوميًا.

كما تفقد رئيس الوزراء مركز التدريب الإقليمي الذي يؤهل الكوادر الفنية والإدارية بأحدث البرامج، ويعزز التعاون مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة حماية المستهلك بين الشباب.

مركز تدريب إقليمي لرفع كفاءة العاملين ونشر ثقافة حماية المستهلك

وأشار السجيني إلى أن الجهاز وسّع نطاق فروعه الإقليمية ليغطي عددًا متزايدًا من المحافظات، كما أطلق تطبيقًا ذكيًا على الهواتف المحمولة يتيح تقديم الشكاوى وتتبعها إلكترونيًا، بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمة للمواطنين.

أشاد مدبولي بالجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية الجهاز في ضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلك، وسجل كلمة في سجل الزوار أعرب فيها عن تمنياته بالتوفيق للعاملين بالجهاز في أداء رسالتهم الوطنية.