نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

حيث تنطلق الامتحانات السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وفيما يلي جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة كالتالي:

- السبت 31 مايو 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الأحد 1 يونيو 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

- الإثنين 2 يونيو 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 3 يونيو 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 4 يونيو 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وتعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية على الفصلين الدراسيين، حيث أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني تؤهله لتنسيق المرحلة الثانوية والمدارس الفنية بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي بإجمالي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.

وحددت المدارس مجموعة من الضوابط والتعليمات، استعدادًا لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، مشددة على عدم السماح بدخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، أو اصطحاب أى كتاب أو ورق خاص بالمادة أو بمادة أخرى مع الطالب داخل اللجان.

ونبهت المدارس على ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف، والتأكد من قراءة وفهم الأسئلة قبل الإجابة عليها، والالتزام بتعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين.