نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد..غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، جمعيتها العمومية العادية يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بفندق سفير الدقي – ميدان المساحة

من المقرر أن تتناول الجمعية العمومية عددًا من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها:

1. النظر في التقرير السنوي لأداء مجلس الإدارة.

2. اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للعام المالي 2024، والموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2025.

3. اعتماد تعيين مراجع الحسابات وتحديد مكافأته.

4. مناقشة ما يستجد من أعمال، بشرط موافقة الجمعية على إدراجه ضمن جدول الأعمال.

ووفقًا للضوابط القانونية، فإن الاجتماع سيكون قانونيًا إذا اكتمل النصاب بحضور النسبة المقررة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سيتم تأجيل الاجتماع ليُعقد في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من نفس اليوم والمكان، ويُعتبر صحيحًا بحضور 10% من الأعضاء.

وأكدت الغرفة أن حق الحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية يقتصر على المنشآت السارية تراخيصها الصادرة عن وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية، ويشترط سداد كافة الاشتراكات المستحقة حتى موعد أقصاه الخميس 29 مايو 2025 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك من خلال إيصال السداد البنكي بمقر الغرفة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي يحدد أن الحضور والتصويت يقتصران على الممثل القانوني المعتمد من وزارة السياحة والغرفة،