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ضبط «مشعوذين» زعما قدرتهما على العلاج الروحاني بالقاهرة

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ضبط «مشعوذين» زعما قدرتهما على العلاج الروحاني بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 12:40 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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