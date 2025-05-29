ضبط «مشعوذين» زعما قدرتهما على العلاج الروحاني بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 12:40 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.