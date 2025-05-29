الليلة.. حلقة مهمة من برنامج "المواجهة" حق المعرفة عن مناخ الاستثمار في مصر يقدمها ويدير الحوار الدكتور زياد بهاء الدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 12:40 مساءً - يعرض برنامج "المواجهة" حق المعرفة، الليلة، حلقة مهمة جدا يقدمها ويدير الحوار الدكتور زياد بهاء الدين، ويستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال حول مناخ الاستثمار في مصر

الحلقة تم تصويرها من داخل المبنى العريق لبنك مصر.

"المواجهة" حق المعرفة، برنامج تحت رعاية رئاسة الوزراء المصرية ، يشارك فيه القطاع الخاص الذي يعمل علي الارض، في مواجهة التحديات وتقديم الحلول العملية، منتهيا بتوصيات محددة، يطرحها القطاع الخاص علي الحكومة المصرية في جميع القطاعات (الاقتصاد والسياحية والثقافة والدين والتعليم وغيرها) وذلك لخلق حوار مجتمعي مذاع علي القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية.. وتهدف كل حلقة -والتي تنقسم لجزئين ، تحقيق المشاركه الفعلية بين القطاع الخاص والحكومة والمواطن ، عن طريق جلسات علنية لتحقيق مبدأ حق المعرفة ، وطرح الحلول .

البرنامج يذاع على قناتي اون والقاهرة والناس يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة والنصف.