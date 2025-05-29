هيئة الدواء المصرية تعقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 11:34 صباحاً - عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاَ مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم الصادرات الدوائية، وتذليل التحديات أمام المصدرين المصريين، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتصدير، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات المنظمة لتصدير المستحضرات الطبية والمستلزمات، تمهيدًا لإنشاء إدارة موحدة تختص بملف التصدير، بما يقلل من زمن الإجراءات ويساهم في تسهيل حركة التصدير، كما تطرقت المناقشات إلى أهمية منظومة التحول الرقمي في إجراءات التصدير، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب والدعم الفني لرفع كفاءة العاملين في مجال التصدير، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً.

كما أشاد الحضور بجهود الهيئة في دعم ملف التصدير وحرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي القطاع الصناعي الدوائي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين السياسات التنظيمية والصناعية ويدعم تنافسية الدواء المصري في الأسواق العالمية.

حضر اللقاء من جانب المجلس التصديري للصناعات الطبية، الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والدكتور محيي حافظ ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور محمد السعيد، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما وعضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د. ياسر حفني -رئيس مجلس إدارة شركة روتابيوجين إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المتخصصة في الصناعات الطبية والتجميلية.

ومن جانب هيئة الدواء المصرية أ.د. حنان أمين رزق، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، و د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، و د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، و د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير السياسات المنظمة للتصدير، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالصناعة الدوائية، بما يحقق رؤية الدولة في دعم الصادرات وتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال إتاحة الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية وجودة عالية.