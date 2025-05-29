نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ 35 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن الواحات البحرية والبدرشين وأطفيح لإزالة التعديات وردع المخالفين، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات.

في مركز الواحات البحرية تم إزالة 17 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على الأراضي أملاك الدولة في قرى الزبو، الحارة، الحيز، مندشة، الجحيف، وفُجة الحارة وإزالتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بإجمالي مساحة بلغت 385 فدانًا.

كما تم إزالة أسوار وغرف غير مسقوفة مبنية من بلوك الحجر الجيري، بأطوال وصلت في بعض المواقع إلى 300 م٢.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة عدد 14 تعدّيًا بالبناء المخالف بقرى أبورجوان، دهشور، الشوبك، العزيزية، وأبوصير، بمساحات تتراوح بين 80 إلى 350 م²، إلى جانب إزالة حالة تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية سقارة، عبارة عن سور من البلوك الأبيض بداخله غرف، على مساحة 3000 م².

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات بالبناء المخالف علي الأراضي أملاك دولة بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة 130 م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدّد محافظ الجيزة على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات، والإدارات المعنية، بالتصدي بكل قوة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، مؤكدًا ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة.

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