انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.. أجواء مُراقبة وإجراءات صارمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 10:35 صباحاً -

تنطلق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2025، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى جميع الشعب " التجارى والزراعى والصناعى والفندقى".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2024 / 2025، اعتبارًا من الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، وتتوقف الامتحانات خلال فترة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف مجددًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

وكانت المرحلة الأولى من الامتحانات العملية والمعملية قد بدأت يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ثم تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالى:

- إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ).

- عدد الاستراحات المخصصة لمعلمى التعليم الفنى المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالى (500) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوى الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضو من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

- عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وتؤكد الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الامتحانات هذا العام ومنها قيام لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التى سيؤدون الامتحان بها، وتسليمها إلى مندوبى المدارس يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وتسليمها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافى، كما تمت متابعة السادة مسئولى الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه السادة معلمى التعليم الفنى خلال فترة الندب لأعمال الامتحانات.

وشددت الوزارة، على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفنى بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

كما شددت الوزارة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.