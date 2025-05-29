نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم بجميع نوعياتها وسط استعدادات مشددة من التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها، اليوم الخميس، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، وذلك في جميع أنظمة الدراسة بما يشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث بدأت اللجان الامتحانية أعمالها في جميع محافظات الجمهورية وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

تستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، على أن تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتُستأنف مجددًا بداية من يوم الاثنين 9 يونيو وتستمر حتى الخميس 12 من الشهر نفسه. كانت المرحلة الأولى من الامتحانات العملية والمعملية قد انطلقت في 22 مايو الجاري، وانتهت أمس الأربعاء 28 مايو، على أن تبدأ المرحلة الثانية من الامتحانات العملية اعتبارًا من الجمعة 13 يونيو وتستمر حتى الاثنين 23 يونيو 2025، لتُستكمل بذلك كافة أعمال الامتحانات في مختلف مراحلها النظرية والعملية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام نحو 780 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف النوعيات والتخصصات، وتُجرى الامتحانات التحريرية في 1145 مادة، بينما تشمل المواد العملية والمعملية 338 مادة. كما يشارك في التقييم النهائي للطلاب الدارسين بالبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية ما يقارب 6000 مقيم سوق عمل، وذلك لتقييم أداء الطلاب في 4192 مهمة مهارية تتعلق بـ113 برنامجًا تدريبيًا تم إعدادهم ليتوافقوا مع احتياجات سوق العمل.

تجرى الامتحانات داخل 2644 لجنة سير امتحان موزعة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمال الامتحانات نحو 187300 عضو من مراقبين وملاحظين وممتحنين وإداريين وغيرهم من العاملين، إضافة إلى تخصيص نحو 500 استراحة مجهزة لاستقبال المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات من مختلف المحافظات. وتم تخصيص 34 مركزًا لتوزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يضم نحو 5540 عضوًا من العاملين في تلك المراكز، كما يشارك نحو 41200 عضو في أعمال تقدير الدرجات، وتشرف على المنظومة الامتحانية هذا العام 28 لجنة نظام ومراقبة و24 لجنة إدارة تغطي مختلف قطاعات التعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن انتظام الامتحانات، بدءًا من إعداد أرقام الجلوس وتسكين الطلاب على اللجان وتسليمها إلى مندوبي المدارس في وقت مناسب قبل بدء الامتحانات، وصولًا إلى متابعة الاستراحات والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل وتذليل أي عقبات قد تواجه المعلمين المنتدبين. كما شددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على اللجان الامتحانية بتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحان في جو من الهدوء والتركيز.

وفي إطار جهود مواجهة الغش، أكدت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية ذات الصلة، للتعامل مع جميع صور الغش، سواء باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أو انتحال الشخصية، مع التأكيد على أن الامتحانات ستُدار وفق أعلى درجات الانضباط والشفافية لضمان العدالة بين جميع الطلاب.

