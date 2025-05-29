تقارير سعودية: الهلال يقترب من الإعلان عن صفقة كريستيانو رونالدو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 12:35 صباحاً - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الهلال السعودي من صفقة الإعلان عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اقترب من الانضمام إلى صفوف نادي الهلال، في صفقة من العيار الثقيل تهدف إلى تعزيز الفريق خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة شهدت تقدماً كبيراً خلال الساعات الماضية، وسط رغبة قوية من اللاعب بالمشاركة في البطولة، خاصة في ظل احتمالية مواجهة فريقه السابق ريال مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يُعلن الهلال عن تفاصيل الاتفاق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال اكتمال التفاهمات النهائية بين الأطراف المعنية.

يُذكر أن الهلال أبرم بالفعل صفقتين جديدتين في الأيام الماضية، بضم المدافع علي لاجامي من النصر، ولاعب الوسط عبد الكريم دراسي من الأهلي، في إطار التحضيرات للموسم المقبل.