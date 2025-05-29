الأهلي يحقق نتائج مميزة فى مشوار التتويج بالدوري رقم 45

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 12:35 صباحاً - لعب الأهلي 25 مباراة خلال مشوار التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، حقق الفوز في 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراة واحدة كانت خارج الملعب بقرار من رابطة الأندية.

حقق الأهلي أفضل النتائج في بطولة الدوري العام هذا الموسم، فهو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بنتيجة 6- 0، في مباراة فاركو في الجولة الختامية للدوري، وأيضًا الفريق الوحيد الذي فاز بنتيجة 5- 0 أمام حرس الحدود في مرحلة البطولة، والفريق الوحيد الذي فاز بنتيجة 5-2، أمام سيراميكا في المرحلة الأولى للبطولة، ليكون الأهلي الفريق الوحيد بين فرق الدوري العام الذي حقق الفوز بالستة والخمسة خلال مشوار الدوري العام هذا الموسم.

وفاز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرة واحدة، و4-2 مرة واحدة، وبنتيجة 3-1 مرة واحدة، و3-2 مرة واحدة، وبنتيجة 2- 0 أربع مرات، و2-1 مرتين، وبنتيجة 1- 0 أربع مرات، وتعادل بنتيجة 2-2 مرة واحدة، ونتيجة 1-1 أربع مرات، والتعادل دون أهداف مرتين.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.