بعد التتويج.. أرقام لا تنسى من فوز الأهلى باللقب الـ45

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 مايو 2025 11:32 مساءً - حقق الأهلى الفوز باللقب الـ45 في مشواره عبر التاريخ بعد فوزه اليوم على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الختامية للنادى الأحمر بدورى نايل.

ولعب الأهلي 25 مباراة، حقق الفوز فيها فى 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراة واحدة كانت خارج الملعب بقرار من رابطة الأندية.

حقق الأهلي أفضل النتائج في بطولة الدوري العام هذا الموسم، فهو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بنتيجة 6- صفر، في مباراة فاركو في الجولة الختامية للدوري.

كما أنه الفريق الوحيد الذي فاز بنتيجة 5- صفر أمام حرس الحدود في مرحلة البطولة، والفريق الوحيد الذي فاز بنتيجة 5-2، أمام سيراميكا كليوباترا في المرحلة الأولى للبطولة، ليكون الأهلي الفريق الوحيد بين فرق الدوري العام الذي حقق الفوز بالستة، وشاركه بيراميدز فى الفوز بالخمسة خلال مشوار الدوري العام هذا الموسم.

وفاز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرة واحدة، و4-2 مرة واحدة، وبنتيجة 3-1 مرة واحدة، و3-2 مرة واحدة، وبنتيجة 2- صفر أربع مرات، و2-1 مرتين، وبنتيجة 1- صفر أربع مرات، وتعادل بنتيجة 2-2 مرة واحدة، ونتيجة 1-1 أربع مرات، والتعادل دون أهداف مرتين.