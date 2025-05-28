كولر يُهنى الأهلى بفوزه بلقب الدورى رغم رحيله عن الفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 مايو 2025 10:35 مساءً - حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الأهلى على الاحتفال بتتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري، رغم رحيله عن القلعة الحمراء.

ونشر كولر صورة للاعبي الأهلى عبر "استورى" صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مدون عليها أبطال الدوري.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

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