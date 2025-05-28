نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامية سامي تتفقد أوضاع حجاج السياحة المصريين بالمدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت، اليوم، سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بزيارة ميدانية إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة استقبال وإجراءات تسكين حجاج السياحة المصريين القادمين ضمن برامج الحج السياحي المختلفة في الفنادق المخصصة لهم بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة سير موسم الحج السياحي لهذا العام 1446 هـ

والمتابعة الميدانية المستمرة التي يجريها مكتب شئون الحج السياحي المصري.

وقامت الأستاذة سامية سامي خلال زيارتها اليوم بمتابعة والتأكد من مدى التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المعتمدة في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة، ولا سيما فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة، ومستوى الإعاشة والراحة داخل أماكن الإقامة.

وأكدت على أن لجنة الوزارة بالمدينة المنورة تتابع على مدار الساعة وصول حجاج السياحة والتأكد من تسكينهم وتقديم كافة آوجه المساعدة لهم، بالتنسيق الكامل مع شركات السياحة المنظمة وكافة الجهات المعنية، مشيدة بالتعاون المثمر مع السلطات السعودية في تسهيل إجراءات الدخول وتقديم الدعم اللازم منذ لحظة وصول الحجاج إلى المدينة، وكذلك بالتنسيق والتعاون المثمر مع البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة اللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الشئون الإدارية في تذليل العقبات التي قد تواجه حجاج السياحة.

كما أشادت الأستاذة سامية سامي بالتزام شركات السياحة بالضوابط المعتمدة وحرصها على توفير أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة منذ وصولهم وحتى انتقالهم لاحقًا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

هذا وقد بلغ عدد حجاج السياحة المصريين الذين وصلوا حتى الآن إلى المدينة المنورة ضمن برامج الحج السياحي ما يقرب من 14.500 حاج سياحة، حيث تم تسكينهم في فنادق معتمدة ومطابقة للضوابط التي وضعتها الوزارة.

وسيقيم حجاج السياحة في 65 فندقًا في المدينة المنورة تتراوح غالبيتها بين ال4 وال5 نجوم، موزعة داخل نطاق المنطقة المركزية (المنطقة الشمالية – الجنوبية – الغربية)، وذلك لضمان سهولة الوصول إلى المسجد النبوي وتيسير حركة الحجاج.



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