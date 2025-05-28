نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: دعوات رسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال الدعوات الرسمية إلى الملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره الحدث الأضخم والأكبر على الإطلاق ويعكس هذا الحدث طموح الدولة المصرية في تقديم وجه حضاري متميز لمصر، وإبراز تاريخها العريق أمام العالم.

الكهرباء: لا زيادات مفاجئة

وتحدث رئيس الوزراء عن الجدل الدائر حول أسعار الكهرباء، موضحًا أن أي تحريك في الأسعار يتم وفقًا لقيمة تكلفة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأكد أن الإعلان عن أي زيادات يتم بشكل معلن وفي توقيتات مسبقة، نافيًا وجود أي زيادات مفاجئة.

قانون الإيجار القديم

وأوضح رئيس الوزراء أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت واضحة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، بحيث تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد بدايات الإيجارات الجديدة طبقًا لكل حي ومنطقة.

أصول هيئة الأوقاف

وأكد مدبولي أن الحكومة لن تبيع أصول هيئة الأوقاف، وإنما الهدف هو تعظيم العائد منها. وأشار إلى أن إيرادات هيئة الأوقاف تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه وجّه وزير الأوقاف بحصر أصول الهيئة لتحقيق أفضل استغلال ممكن لهذه الموارد دون المساس بمال الوقف، الذي هو مال خاص.

أزمة البنزين

وتطرق رئيس الوزراء إلى أزمة البنزين الأخيرة، مشيرًا إلى أنها نشأت بسبب مشكلة بين إحدى الشركات والمعمل. وأكد أن رئيس الجمهورية وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه الأزمة لضمان عدم تكرارها.

استيراد اللحوم

وأكد رئيس الوزراء أن مصر لا تستورد أي شحنات لحوم إلا بعد مراجعتها والتأكد من ذبحها وفقًا للشريعة الإسلامية. وأوضح أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم، لافتًا إلى أن هناك رقابة صارمة على جودة المنتجات المستوردة، بما في ذلك الألبان التي يتم التأكد من مصدرها الحيواني.

زيارة رئيسة غرفة التجارة الأمريكية

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لزيارة رئيسة غرفة التجارة الأمريكية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية المنتدى المصري الأمريكي، خاصة وأنها الزيارة الأولى من نوعها. وأوضح أن رئيسة الغرفة أكدت التزامها بأن تكون "سفيرة لمصر" في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي أبدته الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق المصري.

الغاز الطبيعي

وأشار مدبولي إلى أن مصر ستستقبل هذا العام أربع شحنات من الغاز الطبيعي، وأن حجم الإنتاج من الحقول المصرية سيكون أقل خلال الفترة الحالية، لكنه سيبدأ في التزايد بحلول شهر سبتمبر القادم.