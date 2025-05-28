نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|مدبولي: التوجيه بحصر أصول هيئة الأوقاف لتعظيم العائدات لا لبيعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهاته لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف تأتي في إطار تعظيم العائد الاقتصادي منها وليس بغرض بيعها، مشددًا على أن أموال الوقف تعتبر مالًا خاصًا، له أحكامه الشرعية الخاصة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بما يحقق مقاصد الوقف الشرعية في خدمة المجتمع.

أزمة البنزين الأخيرة وإجراءات المساءلة القانونية

وتطرق رئيس الوزراء إلى أزمة البنزين التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، موضحًا أن سبب الأزمة يرجع إلى مشكلة وقعت بين إحدى الشركات والمعمل، وأكد أن رئيس الجمهورية قد وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه الأزمة لضمان عدم تكرارها والحفاظ على استقرار سوق الطاقة المحلي.

ملف الغاز الطبيعي

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستستقبل هذا العام أربع سفن محملة بالغاز الطبيعي، في خطوة مهمة لدعم احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات. كما أشار إلى أن حجم إنتاج الغاز من الحقول المصرية سيكون أقل خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة الإنتاج بحلول شهر سبتمبر المقبل، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

الرقابة على اللحوم المستوردة وضمان ذبحها وفق الشريعة الإسلامية

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يتم السماح بدخول أي شحنة لحوم إلى مصر إلا بعد مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح وفق الشريعة الإسلامية، لضمان سلامة المنتجات واحترام الثوابت الدينية. كما أوضح أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم، مما يستدعي تشديد الرقابة على الواردات الغذائية لضمان جودتها.

الرد على شائعات "شهادة الحلال" ومنتجات الألبان

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي على ما أثير مؤخرًا حول "شهادة الحلال" ومزاعم خلط الألبان بمواد أخرى، مؤكدًا أن هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح، مشددًا على أن كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان يخضع لمواصفات قياسية صارمة، ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي يُستخرج منه المنتج لضمان جودته وسلامته للمستهلكين.

المنتدى المصري الأمريكي

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة بداية شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متطرقًا إلى أهمية المنتدى المصري الأمريكي الذي انعقد مؤخرًا، وأشار إلى أن هذه الفعالية تحمل أهمية خاصة كونها أول زيارة لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية لمصر، التي أكدت خلال المنتدى قائلة: "سأكون سفيرة لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية". كما أشار إلى اهتمام الشركات الأمريكية الكبير بالاستثمار في السوق المصري، مما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.