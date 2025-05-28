نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يعلن حالة طوارئ حكومية استعدادا لعيد الأضحى ويوجه بتوفير الخدمات للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تتكثف جهود الحكومة المصرية لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتيسير الخدمات العامة خلال فترة الإجازات المقبلة، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي الوقت ذاته، تستمر الدولة في تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة عبر جذب الاستثمارات الأمريكية إلى السوق بما يعزز فرص النمو في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الطاقة.

و يأتي ذلك في ظل تأكيد القيادة السياسية، ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان نجاح استثماراتهم في مصر.

تهنئة بمناسبة حلول شهر ذي الحجة وقرب عيد الأضحى المبارك

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتقديم التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري ولأعضاء الحكومة بمناسبة حلول شهر ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن على مصر والأمة الإسلامية جمعاء.

استعدادات الحكومة لعيد الأضحى

في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، شدد مدبولي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان توفير الخدمات للمواطنين خلال فترة الإجازات. كما وجّه بتشغيل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية، مع التركيز على استمرار مبادرة "سوق اليوم الواحد" وتوسيعها لتغطية أكبر عدد من المناطق.

وأكد كذلك على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار وضمان توافر السلع للمواطنين، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال العطلات.

الحكومة تواصل جهود جذب الاستثمارات الأمريكية

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، حيث التقى فخامته بعدد من ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي ورجال الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، بالإضافة إلى لقاءاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك رئيسة غرفة التجارة الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، والرئيس التنفيذي لشركة "شل" ونائب رئيس شركة "إكسون موبيل" لشئون الاستكشاف.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين الأمريكيين، مع التركيز على دعم مشروعات الطاقة وتسريع وتيرة أعمال الحفر في المناطق البحرية، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوفير التسهيلات للمستثمرين

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمستثمرين، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والصناعة.

كما أكد على أهمية الاستمرار في دفع عجلة التنمية من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر.