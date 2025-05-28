«الصحة» تعلن تعافي الروائي صنع الله إبراهيم ومغادرة مستشفى معهد ناصر

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس وجه بعلاجه..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعلاجه تقديرا لقيمة وأهمية الثقافة والمثقفين في المجتمع وبناء الإنسان المصري.

وكان الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، قد تعرض لأزمة صحية، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى معهد ناصر، بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.