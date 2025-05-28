نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: لا تدخل شحنة لحوم مصر إلا بعد مراجعة دقيقة لضمان الذبح الحلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع شحنات اللحوم المستوردة إلى مصر تخضع لمراجعة دقيقة للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية في طريقة الذبح، وأشار إلى أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم، مما يستدعي تشديد الرقابة على الواردات لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الشرعية.

وفيما يتعلق بما أثير حول "شهادة الحلال"، أوضح مدبولي أن كل ما يدخل مصر من منتجات الألبان يخضع لمواصفات قياسية، ويتم التأكد من نوع الحيوان الذي تُستخرج منه هذه المنتجات، نافيًا ما يُشاع عن خلط الألبان بمواد أخرى.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، حيث هنأ الشعب المصري ببدء شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى، مشيرًا إلى أهمية المنتدى المصري الأمريكي وزيارة رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، التي أعربت عن اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في مصر.