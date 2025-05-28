نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة البنزين المغشوش مدبولي يؤكد: محاسبة المتسببين ولن نسمح بتكرارها مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزمة البنزين المغشوشة لن تتكرر..

خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة البنزين المغشوش الأخيرة نتجت عن شحنة محددة تحتوي على نسبة كبريت أعلى من المسموح بها، وأوضح أن هذه الشحنة كانت من إنتاج إحدى شركات التكرير، وتم فحصها في معمل مستقل.

أكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الأزمة، بما في ذلك الشركة والمعمل المعنيين، وفرض الغرامات المالية المناسبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، من خلال تعزيز الرقابة على جودة المواد البترولية وتطبيق المعايير الفنية الصارمة.

اللحوم المستوردة تخضع لمراجعة دقيقة

في سياق متصل، شدد مدبولي على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة تخضع لمراجعة دقيقة للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية، وأن ما يُثار حول "شهادة الحلال" غير منطقي، حيث يتم التأكد من نوع الحيوان ومصدر الألبان المستوردة.

كما هنأ رئيس الوزراء الشعب المصري ببدء شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أهمية المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي شهد اهتمامًا كبيرًا من الشركات الأمريكية بالاستثمار في مصر.