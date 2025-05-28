أبو علي وبن شرقي وطاهر يقودون هجوم الأهلي أمام فاركو في ليلة التتويج بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 مايو 2025 07:33 مساءً - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمرحلة بطولة الدوري المصري الممتاز، في ليلة حسم لق بالدوري رقم 45.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي

لقاء اليوم بين الأهلي وفاركو هو الثامن بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري العام موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 22 يناير الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي أربعة عشر هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات وإمام عاشور برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، يليهم محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.