بتورته كبيرة.. مجلس الوزراء يحتفل باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 مايو 2025 06:32 مساءً - احتفل مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعه اليوم، والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وعبر مجلس الوزراء عن سعادته البالغة باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب الأممي الرفيع، الذي يأتي تتويجا لجهودها الكبيرة، وخبرتها الواسعة في "الدبلوماسية البيئية"، حيث تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الحوكمة البيئية، والعمل الدولي للمناخ، بالإضافة إلى تقلدها عددا من المناصب المهمة في هذا الشأن، ولاسيما فيما يخص التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب مجلس الوزراء عن أطيب أمنياته للدكتورة ياسمين فؤاد بدوام التوفيق والسداد في منصبها الجديد.

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لاختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب، مؤكدا أنه منصب رفيع جاء بفضل خبرتها الطويلة في مجال البيئة والمناخ، لافتا إلى أن اختيارها لهذا المنصب يؤكد أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، كما يشير إلى ثقة المؤسسات والمنظمات الدولية في قدرة المرأة المصرية على تحمل مسئولية الملفات المهمة.