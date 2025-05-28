نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العيد الوطني.. وزير الأوقاف يشارك في احتفالية سفارة أذربيجان لدى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية أذربيجان لدى القاهرة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان، وقد حضر الحفل الدكتور عمر طلعت – وزير الاتصالات، الحفل نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتقديم التهنئة نيابة عن الحكومة المصرية.

كما حضر الحفل عدد من رجال السلك الدبلوماسي المصرى والأجنبي، وعدد من السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كان في استقبال وزير الأوقاف السفير ألخان بولوخوف - سفير جمهورية أذربيجان لدى القاهرة، وتخلل الحفل تقديم التهاني بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان، فضلًا عن تجاذب أطراف الحديث بين وزير الأوقاف ورجال البعثة الدبلوماسية الأذرية وغيرهم من ضيوف الحفل؛ وحرص الوزير على إبداء اعتزازه بالعلاقات القوية بين البلدين، وبرسالة التسامح التي يحرص البلدان على نشرها؛ مؤكدًا ثقته في الارتقاء بآفاق التعاون، لا سيما في ظل التقارب والود الكبير بين

الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس إلهام علييف، وتبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين، وتدشين مجالات واعدة للتعاون والاستثمار.