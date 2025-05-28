نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع السويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع أمين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي، بحضور داج يولين-دانفيلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس هيئة الطرق، والمهندس ضياء مصطفى، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير على عمق العلاقات المصرية السويدية، وأهمية دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما النقل والصناعة، مشيدًا بالتجربة السويدية الرائدة في مجال السلامة على الطرق، التي نجحت في تطبيق استراتيجية "صفر حوادث"، ومشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة لدعم جهود الدولة المصرية في رفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية للطرق والكباري.

من جانبه، أعرب الوزير السويدي عن سعادته بزيارة مصر على رأس وفد رفيع يضم ممثلين عن عدد من الهيئات والشركات السويدية، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للانفتاح على الأسواق الإفريقية، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجانب السويدي بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، خاصة في قطاعات النقل والصناعة، وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون في توطين الصناعات، وخاصة الصناعات المرتبطة بالنقل المستدام، وفي مقدمتها التوسع في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وتحديدًا بالتعاون مع شركة "فولفو" التي تقوم بتصنيع هذه الحافلات في مصر وتصديرها لعدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها المملكة المتحدة.

كما تم مناقشة التعاون في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، من خلال تصنيع 100 أتوبيس كهربائي محليًا، إلى جانب إنتاج الشواحن الخاصة بها للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، والتعاون في تصنيع أنظمة التحكم والمراقبة الخاصة به، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ المشروع في مدينة الإسكندرية.

كما شهد الوزيران، توقيع خطاب نوايا بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والمجلس الدولي للصناعات السويدية، بهدف دعم القدرات الفنية والتأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة وتخطيط النقل العام، والتقييم التقني لمشروعات BRT، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، والوزير أمين دوسا، والسفير السويدي بالقاهرة.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومن الجانب السويدي أولفو هيمستروم، رئيس المشروعات الاستراتيجية السويدية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد اجتماعات بين الفرق الفنية المختصة، لمتابعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز استثمارات الشركات السويدية في السوق المصري.