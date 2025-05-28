التشكيل المتوقع لـ"الأهلي ضد فاركو".. بن شرقى وطاهر وأبو على فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 مايو 2025 12:35 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى .



الأهلي ضد فاركو

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلى يسعى لحسم اللقب الثالث على التوالى، وفاركو يأمل فى استكمال مشواره المتميز بدورى الأضواء والشهرة هذا الموسم.



التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو



ومن المتوقع أن يدخل عماد النحاس مباراة فاركو بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وياسر إبراهيم ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا فى الدفاع، مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى ووسام أبو على فى الهجوم.

ويترقب عشاق الأهلى تتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسرى مارسيل كولر، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفنى على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دورى أبطال أفريقيا قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر المقبل.

حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة عماد النحاس على تحذير لاعبيه من صعوبة مباراة فاركو المقبلة بالدورى والذى يتوقف على نتيجتها حسم بطولة الدورى المصرى.

وحرص عماد النحاس على تذكير لاعبيه أن الدورى لايزال فى الملعب وأكبر دليل "دورى سيد عبد النعيم" الذى خسره الأهلى فى مباراة الجولة الأخيرة فى موسم 2003.



ترتيب الدورى المصرى

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويتبقى لكلا الفريقين مباراة وحيدة تلعب اليوم.