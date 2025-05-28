نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024/2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 – 2025، غدًا، بمشاركة مئات الآلاف من الطلاب في مختلف التخصصات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 12 يونيو المقبل، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة.

وتأتي هذه الامتحانات ضمن الاستحقاقات التعليمية الأساسية التي تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيمها سنويًا بدقة وانضباط، من خلال خطة شاملة تشمل التجهيز الإداري والأمني والتقني لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وقد انتهت المديريات التعليمية من جميع التجهيزات الخاصة باللجان الامتحانية، حيث تم التأكد من توزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وإعلان كشوف المناداة داخل المدارس الفنية المختلفة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بدخول الطلاب والالتزام بالمواعيد المحددة، فضلًا عن تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة كل تفاصيل الامتحانات لحظة بلحظة في جميع المحافظات.

وحرصت الوزارة على التنبيه بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة دون بطاقة تحقيق الشخصية وكافة المستندات المطلوبة، مع توفير البيئة المناسبة داخل اللجان التي تتسم بالهدوء والانضباط.