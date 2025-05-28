نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترفع 3 آلاف طن قمامة من الإخلاص بالطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وقد أسفرت الحملات عن رفع نحو 3 آلاف طن من المخلفات والقمامة وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد النجار أن المحافظة عازمة على مواصلة تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بتحسين كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى أن الحملة التي نُفذت بتوجيهات مباشرة من المحافظ، شهدت مشاركة مكثفة من فرق ومعدات الهيئة وشملت لودرًا، وأربع سيارات نصف نقل، وسيارة كنس آلي، وسيارة مياه، إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية.