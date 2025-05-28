نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ مطبّات تهدئة بشارع جامعة الدول العربية حفاظًا على سلامة المواطنين اثناء عبور الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة عدد من النقاط التي بحاجة إلى تدعيم عناصر الامان بها حفاظًا علي سلامة المواطنين اثناء عبور الطريق بشارع جامعة الدول العربية.

وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على توفير سبل الأمان والسلامة العامة.

كلف محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة وحي العجوزة للقيام بمعاينة ميدانية شاملة لتلك المواقع ووضع حلول فورية فعالة لتلاشي وقوع الحوادث.

وقد أسفرت المعاينة عن البدء الفوري في تركيب مطبّات تهدئة في نهاية شارع جامعة الدول العربية أتجاه ميدان سفنكس نظرًا لإتساع مسطح الطريق في ذلك القطاع لتهدئة سرعة المركبات حفاظًا سلامة المارة والمواطنين دون التأثير على السيولة المرورية لذلك المحور الحيوي.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تحقيق السلامة العامة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المواقع للتأكد من فاعلية الإجراءات المتخذة، مع دراسة اتخاذ خطوات إضافية في حال الحاجة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وبما لا يؤثر علي السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى الأمان المروري بشوارع المحافظة، وخاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.

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