نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، بداية من صباح اليوم الأربعاء، وذلك عبر رابط إلكتروني خصصته الوزارة لتسهيل حصول الطلاب على بياناتهم بشكل مباشر.

وتشمل البيانات المتاحة رقم الجلوس لكل طالب، بالإضافة إلى اسم اللجنة الامتحانية التي سيؤدي بها امتحاناته خلال الموسم الدراسي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات الجادة التي تتخذها وزارة التعليم لتنظيم امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 15 يونيو المقبل، حيث تسعى الوزارة لتيسير الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور عبر إتاحة المعلومات إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أن الرابط الرسمي المخصص للحصول على رقم الجلوس هو: moe-register.emis.gov.eg، حيث يتمكن كل طالب من الدخول باستخدام البيانات المطلوبة للحصول على رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنته الامتحانية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.