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أحمد جودة - القاهرة - عيد الأضحى المبارك.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق المصرية

عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام.

عيد الأضحى المبارك، عيد الأضحى، ارتفعت معدلات البحث على محرك «جوجل» من قبل المواطنين عن أسعار الأضاحي من اللحوم والخراف والماعز بـ الأسواق المصرية بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية عن بداية شهر ذو الحجة اليوم، وتزامنا مع بدء العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك 2025.

أسعار بيع الأضاحي في الأسواق المصرية

وشهدت أسعار الأضاحي ب الأسواق المصرية، استقرارا في عمليات البيع والشراء، قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك 1446 هـ، 2025 م.

وسجل سعر الكيلو من رأس الأبقار نحو 190 جنيه من اللحوم الحية.

والضأن سجل 200 جنيه للكجم (حي).

والماعز بـ 220 جنيه للكيلوجرام (حي).

زيادة أسعار اللحوم الحية للأبقار والجاموس

عيد الأضحى، وكشف عدد من التجار عن وجود زيادة في أسعار اللحوم الحية للأبقار والجاموس، مع ارتفاع نسبي في أسعار الماعز والضأن، هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقد جاءت الأسعار بالكجم حي كالتالي:

البقري الذكر بسعر يتراوح ما بين 185-190 جنيه للكجم.

البقري الإناث بسعر يتراوح ما بين 160-165 جنيه للكجم.

الجاموسي بسعر يتراوح ما بين 150-155 جنيه للكجم.

الماعز بسعر يتراوح ما بين 210-220 جنيه للكجم.

الضأن بسعر يتراوح مابين 200-210 جنيه للكجم.

أسعار العجول والأغنام والماعز في الأسواق المصرية

أسعار الأضحية، وأوضح تجار المواشي أن سعر العجل البقري الذكر يتم تحديده بالكيلو قائم حي على الميزان والذي يتراوح ما بين 185 إلى 190 جنيهًا، وأن هناك عجول تبدأ أسعارها من 60 ألف حتى 150 ألف جنيها حسب الوزن.

أما بالنسبة للعجول الإناث فيتم تحديد سعرها اجتهادي حسب المواصفات والسن، وأن هناك عجول إناث تبدأ أسعارها من 50 ألف حتى 80 ألف جنيه.

كما يتراوح سعر العجل الجاموسي ما بين 40 ألف حتى 70 ألف جنيه.

كما تبدأ أسعار الأغنام من 9 آلاف حتى 15 ألف جنيهًا للإناث.

ويتراوح سعر الخروف ما بين 14 إلى 20 ألف جنيهًا حسب التجار.

وبالنسبة للماعز فتتراوح أسعارها ما بين 7 آلاف إلى 12 ألف جنيهًا حسب المواصفات والوزن.