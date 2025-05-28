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أحمد جودة - القاهرة - موعد وقفة عرفات وحكم صيام هذا اليوم.. وأول أيام عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحي 2025، أعلنت دار الإفتاء، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري الجاري 1446.

ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء أن اليوم الأربعاء، هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

موعد وقفة عرفات

وسيوافق موعد وقفة عرفات، اليوم التاسع من ذي الحجة 1446، يوم الخميس 5 يونيه 2025م.

موعد عيد الأضحى المبارك

وسيكون موعد عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر، يوم الجمعة 6 يونيه 2025م وفقا لما أعلنته دار الإفتاء.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وللعشر الأوائل من شهر ذي الحجة فضل كبير، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يارسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

فضل صيام العشر الأوائل

تقول دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنه يُستَحَبّ صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأنَّ صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنَّما هو من جملة العمل الصالح الذي حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مرَّ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

حكم صيام يوم عرفة

وأضافت دار الإفتاء أن صومُ يوم عرفة سُنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حثَّ عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبوقتادة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيُسَنّ صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

عبادة أوصى بها النبي ﷺ في العشر الأوائل من ذي الحجة

قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تُعد من أعظم أيام السنة، ولها مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية، حيث اجتمع فيها من الفضل ما لم يجتمع في غيرها من الأيام.

الإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»: «في هذه الأيام يُستحب الإكثار من التسبيح، والتهليل، والتكبير، كما قال النبي ﷺ: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، ويكفي أن هذه الأيام تحتوي على يوم عرفة، وهو يوم العتق الأكبر من النار، كما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وصيامه يكفّر ذنوب سنتين، السنة الماضية والقادمة».