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أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتوقيت صلاة العيد بمحافظات مصر.
إجازة عيد الأضحى 2025.. ارتفعت معدلات البحث من عدد كبير من المواطنين حول موعد عيد الأضحى المبارك 2025.
وتصدرت هذه الجمل أعلى محركات البحث خلال الساعات الحالية، تزامنًا مع تحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم أمس الثلاثاء 27 مايو 2025م.
كما يتسأل الكثير عن موعد وقفة عرفات 2025 وأيضًا موعد صلاة عيد الاضحى في جميع المحافظات.
وفيما يلي ننشر لكم مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، ووقت صلاة العيد في محافظات مصر.
موعد إجارة عيد الأضحى 2025
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن إجازة عيد الأضحى 2025 تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، والذي يصادف يوم وقفة عرفات وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيه، ليوافق الجمعة 6 يونيه 2025 أول أيام عيد الأضحى 2025.
موعد إجازة عيد الأضحى 2025
- يوم الخميس 5 يونيه: موعد وقفة عرفات.
- يوم الجمعة 6 يونيه: يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025.
- يوم السبت 7 يونيه: ثاني أيام عيد الأضحى 2025.
- يوم الأحد 8 يونيه: يوافق ثالث أيام عيد الأضحى 2025.
- الإثنين 9 يونيه: يوافق رابع أيام عيد الأضحى.
مواعيد صلاة عيد الأضحى 2025 في محافظات مصر
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة: 6:19 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في الجيزة: 6:19.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في الإسكندرية:6:21.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في بورسعيد: 6:11.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في السويس: 6:13.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في دمنهور: 6:19.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في محافظة طنطا: 6:18
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 محافظة الإسماعيلية: 6:13.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في دمياط: 6:13.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في السلوم: 6:39.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في نويبع: 6:07.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في المنصورة: 6:16.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في الزقازيق: 6:16.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في بنها: 6:18.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في شبين الكوم: 6:18.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في كفر الشيخ: 6:17.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في الفيوم: 6:22.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في بنى سويف: 6:21.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في المنيا: 6:25.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في أسيوط: 6:25.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في سوهاج: 6:25.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في قنا: 6:21.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في أسوان: 6:25.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في أبوسمبل: 6:34.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في مرسى مطروح: 6:31.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في الغردقة: 6:15.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في الوادي الجديد: 6:33.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في حلايب: 6:14.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في شلاتين: 6:16.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في العريش: 6:06.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في الطور: 6:13.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في سانت كاترين: 6:11.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في طابا: 6:05.
- موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في شرم الشيخ: 6:11.