أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتوقيت صلاة العيد بمحافظات مصر.

إجازة عيد الأضحى 2025.. ارتفعت معدلات البحث من عدد كبير من المواطنين حول موعد عيد الأضحى المبارك 2025.

وتصدرت هذه الجمل أعلى محركات البحث خلال الساعات الحالية، تزامنًا مع تحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم أمس الثلاثاء 27 مايو 2025م.

كما يتسأل الكثير عن موعد وقفة عرفات 2025 وأيضًا موعد صلاة عيد الاضحى في جميع المحافظات.

وفيما يلي ننشر لكم مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، ووقت صلاة العيد في محافظات مصر.

موعد إجارة عيد الأضحى 2025

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن إجازة عيد الأضحى 2025 تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، والذي يصادف يوم وقفة عرفات وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيه، ليوافق الجمعة 6 يونيه 2025 أول أيام عيد الأضحى 2025.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

يوم الخميس 5 يونيه: موعد وقفة عرفات.

يوم الجمعة 6 يونيه: يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025.

يوم السبت 7 يونيه: ثاني أيام عيد الأضحى 2025.

يوم الأحد 8 يونيه: يوافق ثالث أيام عيد الأضحى 2025.

الإثنين 9 يونيه: يوافق رابع أيام عيد الأضحى.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2025 في محافظات مصر