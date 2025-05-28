نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم: تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين 2 يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بامتحانات الثانوية العامة 2025، يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان )، صباح غد الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل، وذلك عبر الرابط التالي:

‏moe-register.emis.gov.eg