"وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية:بحلول شهر ذي الحجة المبارك"

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر ذي الحجة المبارك، راجيًا أن يكون شهرًا مليئًا بالخيرات والبركات والسلام؛ مؤكدًا مكانة هذا الشهر العظيم في نفوس المسلمين؛ لما فيه من الأيام العشر وشعائر الحج المباركة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك؛ مع كونه من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والاعتداء على الأنفس، قال تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ"؛ موكدًا أهمية وقف الحروب والاعتداءات، وداعيًا إلى نشر قيم الرحمة والتسامح بين الأمم.

ويدعو الوزير إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالتنافس والجد في العمل الصالح، والتقرب إلى الله تعالى؛ لما فيها من مضاعفة الثواب مستشهدًا بقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ…".

كل عام أنتم بخير