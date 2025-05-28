نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية تعليم الجيزة تقرر مد فترة التقديم وتقديم الإقرارات الخاصة بالمدارس التجريبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن تمديد فترة التقديم وتقديم الإقرارات الخاصة بالمدارس الرسمية (التجريبية)، وذلك في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على أولياء الأمور ومراعاة للظروف المختلفة التي قد تواجههم خلال فترة التقديم الأصلية.

وأوضحت المديرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا القرار جاء تيسيرا على أولياء الأمور وحرصا على منح الفرصة الكاملة للجميع لاستكمال أوراقهم والتقدم في الوقت المناسب.

ويأتي هذا التمديد كدعم لمستقبل الطلاب وحق كل طفل في الحصول على فرصة للتقديم والالتحاق بالتعليم.

كما أكدت المديرية في منشورها أنها تتابع عن كثب سير أعمال التقديم، وتعمل جاهدة على توفير كافة السبل لضمان الشفافية والانضباط في جميع الإجراءات المتعلقة بالتقديم للمدارس التجريبية.

ويعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور وضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في التعليم.