"120 عامًا من الريادة.. مدبولي يفتتح قصر غرناطة بعد تطويره ويؤكد: تراث مصر الجديدة ركيزة لهويتنا ومستقبلنا"

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أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية مرور 120 عامًا على تأسيس شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، إحدى أقدم شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، والتي أُنشئت على يد البارون إمبان عام 1905.

أقيمت الاحتفالية في قصر "غرناطة" التاريخي بحي مصر الجديدة، بعد انتهاء أعمال ترميمه وإعادة تأهيله، ليُعاد افتتاحه رسميًا كمركز ثقافي وسياحي متكامل بالشراكة مع شركة متخصصة في إدارة الأصول التراثية، ما يمثل نقلة نوعية في توظيف التراث لخدمة التنمية المستدامة.

قصر غرناطة يعود للحياة مركزًا ثقافيًا وسياحيًا في احتفالية 120 عامًا على تأسيس "مصر الجديدة للإسكان"

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن إحياء قصر غرناطة ليس مجرد حدث رمزي، بل تجسيد لرؤية الدولة في دمج الهوية الثقافية والتاريخية مع خطط التنمية المستقبلية، مشيرًا إلى أن "مصر الجديدة" لم تكن فقط حيًا سكنيًا، بل نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري منذ نشأته، ويستمر حتى اليوم كمصدر إلهام لتطوير العمران المصري الحديث.

كما شدد مدبولي على دعم الحكومة الكامل لمبادرات استغلال الأصول التراثية اقتصاديًا وسياحيًا، في إطار "رؤية مصر 2030"، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية تحقق عوائد مستدامة.

وخلال الاحتفالية، عُرض فيلم وثائقي استعرض تاريخ وإنجازات شركة "مصر الجديدة"، كما تم الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التطوير والتوسع.

وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة "مصر الجديدة" تمثل ركيزة أساسية في خطة الوزارة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أن افتتاح قصر غرناطة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة إحياء الأصول التاريخية وتحويلها إلى وجهات تنموية.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب لشركة "مصر الجديدة"، أن الشركة تستعد لإطلاق مشروع تطوير ذاتي على مساحة 600 فدان بمدينة "نيو هليوبوليس"، إلى جانب مشروعات جديدة في "حدائق العاصمة" على مساحة 766 فدانًا، في إطار توسع عمراني يستند إلى مبادئ الاستدامة والتخطيط الذكي.

كما أشار السيد شكري أسمر، رئيس مجلس أمناء "تراث مصر الجديدة"، إلى أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن فعاليات "أسبوع مصر الجديدة" الذي يشهد أنشطة مجتمعية وثقافية متعددة، بهدف بناء رؤية تشاركية لمستقبل الحي العريق.