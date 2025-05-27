نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم معاد تعبئته بحوزة منشأة مخالفة بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكبرة التي تم نفذها قطاع هضبة الأهرام بالتنسيق مع مدير التموين وشرطة المرافق والإدارات الميدانية المختصة بالقطاع لتمشيط المحال والمنشأت والمطاعم من كافة المخالفات التموينية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة ضبط 2.5 طن من الدقيق البلدي المدعم المعاد تدويره وتعبئة لتحقيق ارباح مالية بحوزة منشاة مخالفة بحدائق الأهرام بالإضافة إلى إعدام كميات من منتجات الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 8 محاضر بالمخالفات المضبوطة.

كما شملت الحملة رفع 700 حالة إشغال للطريق العام من أمام المحال التجارية والكافيهات بالبوابة الأولي والثانية وشارع الضغط بحدائق الاهرام لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية إلى جانب إزالة عدد من الاعلانات المخالفة مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة التي نفذها حي الهرم من خلال قطاع هضبة الأهرام من تحرير إنذارات تتعلق بمخالفات بيئية لمحال ومطاعم وتوجيه إنذارات بشأن استكمال ملفات التصالح الخاصة بمخالفات البناء لعدد من الحالات.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقانون والتصدي للمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري مشددًا على مواصلة المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شهدت الحملات متابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود نائب رئيس الحي لقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق وإدارة تموين الهرم.

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