نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيناتور تيم شيهى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الدولى والإقليمى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة، كذلك أوجه تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.