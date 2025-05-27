نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة العياط لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة العياط للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وكذلك حصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، مثل خدمات الترخيص وتوصيل المرافق وغيرها.

التقى محافظ الجيزة بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء بعض معاملاتهم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وأي معوقات قد تواجههم.

كما ناقش المحافظ خلال الزيارة مع موظفي المركز التكنولوجي الخدمات التي يقدمها المركز، ومقترحات تطوير منظومة العمل، مشيرًا إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لاستقبال ملفات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة القانونية التي قررتها الدولة، وتطوير منظومة العمل بشكل دوري.

وأكد المحافظ على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم في إطار من القانون مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم.

كما أكد محافظ الجيزة خلال لقائه بأعضاء لجان التصالح، على سرعة الفحص والبت في الملفات المقدمة من المواطنين لإنجاز العمل، موجهًا رئيس مركز ومدينة العياط بتوعية المواطنين، وحثهم على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح ولم يقوموا حتى الآن باستكمال الأوراق المطلوبة لإنهاء ملفاتهم.

رافق المحافظ خلال جولته: إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، والنائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وعفاف عبد الحارث، مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وياسين سيد، رئيس مركز ومدينة العياط، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

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