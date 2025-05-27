البابا تواضروس: المثلية إما مرض يحتاج علاج أو خطية تحتاج توبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:32 مساءً - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تعرض لموقف خلال زيارة له إلى أستراليا خلال مؤتمر صحفى حينما سألوه عن المثلية الجنسية، فأوضح أنه رد مستشهداً بمقولة للبابا شنودة يقول فيها "إذا كانت المثلية مرض فهى تحتاج إلى علاج وإذا كانت خطية فهى تحتاج إلى توبة".

وتابع قداسة البابا خلال حوار له مع برنامج "كنيستى فى المهجر" المذاع على قناة لوجوس التابعة للكنيسة، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لديها ما يقارب 100 إيبارشية فى الداخل والخارج، والأباء الأساقفة والمطارنة حوالى 40 مطران وأسقف خارج مصر، 15 فى أمريكا و 15 فى أوروبا و10 ما بين أفريقيا وأسيا وأستراليا، والزيارات ما بين الأساقفة مهمة جدا فى هذه البلاد ولها أهميتها الكبرى، واجتماعات الكنيسة فى مصر كاجتماعات المجمع المقدس بالكامل مرتين فى العالم يلتقى فيه كل الأساقفة فى الكنيسة بالداخل والخارج وكذلك لقاءات سيمنار المجمع المقدس.

وذكر أن الكنيسة تنظم مؤتمرات شبابية دولية وهى مؤثرة لأقصى درجة يأتى إليها شباب من جميع أنحاء العالم بترشيح من الأباء الأساقفة وبعد ذلك ينقلوا أثر هذه المؤتمرات إلى أهاليهم وأصدقائهم.

وأوضح قداسة البابا أن المسيح رئيس الكنيسة وهناك تكامل بشكل كبير بين الكهنة والشمامسة والأساقفة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها تاريخ وعمرها 2000 سنة وكل الأساقفة للكنيسة القبطية فى الخارج مصريين المنشأ.