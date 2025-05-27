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وزير الدفاع يلتقى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى

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وزير الدفاع يلتقى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:32 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السيناتور تيم شيهى، عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. 

 

تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الدولى والإقليمى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، كذلك أوجه تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

 

 

 

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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