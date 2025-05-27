وزير الدفاع يلتقى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:32 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السيناتور تيم شيهى، عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الدولى والإقليمى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، كذلك أوجه تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.