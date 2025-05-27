نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم: عاصفة ترابية تجتاح البلاد وتحجب الرؤية تمامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت عاصفة ترابية قوية عددًا كبيرًا من محافظات مصر اليوم الإثنين 26 مايو 2025، وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق، مع نشاط رياح مثير للأتربة، وتحذيرات من اضطرابات في الملاحة وانخفاض الرؤية الأفقية.

وشهدت البلاد ذروة الموجة شديدة الحرارة كما توقعتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل ليلًا.

القاهرة الكبرى: حرارة شديدة وعاصفة ترابية خفيفة

في محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية، سجلت درجات الحرارة بين 40 و41 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ للرياح على الطرق المكشوفة، تسبب في أجواء ترابية محدودة، خاصة في أطراف المحافظات.

و شهدت محافظات المنصورة، الزقازيق، بنها، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس أجواءً مشمسة، وشبورة مائية صباحية، تلاها نشاط في الرياح المصاحبة للأتربة في بعض الفترات، وبلغت الحرارة في الإسماعيلية 41 درجة مئوية.

محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد سجّلت درجات حرارة قياسية، تراوحت ما بين 41 إلى 43 درجة مئوية، مع رياح ساخنة محملة بالأتربة خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، مما أثّر على الرؤية وأثار تحذيرات من السفر دون ضرورة.

في الإسكندرية، مطروح، العلمين، السلوم، تراجعت درجات الحرارة مقارنة بباقي المحافظات، وسجلت بين 23 و26 درجة مئوية، لكنها شهدت اضطرابًا في الملاحة البحرية وارتفاعًا في الأمواج، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد.

سيناء ومدن القناة: حرارة مرتفعة ورياح متوسطة

محافظات شمال وجنوب سيناء بما في ذلك العريش، رفح، شرم الشيخ، الطور، طابا، شهدت طقسًا شديد الحرارة ورياحًا متوسطة السرعة على المناطق المكشوفة، مع بلوغ الحرارة في شرم الشيخ 40 درجة وفي العريش 40 درجة أيضًا.

في الغردقة، مرسى علم، شلاتين، حلايب، أبو رماد، أبو سمبل، استمر الطقس الجاف والقاري، مع درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 43 درجة في أبو سمبل، و38 إلى 40 درجة في المدن الساحلية، وسط رياح مثيرة للرمال في بعض الفترات.

الهيئة العامة للأرصاد تحذّر وتناشد المواطنين

طالبت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة:

الابتعاد عن الأماكن المكشوفة وقت نشاط الرياح

ارتداء الكمامات لحماية الجهاز التنفسي من الأتربة

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة

تأجيل السفر على الطرق السريعة في حال انخفاض الرؤية

كما أشارت إلى أن الموجة شديدة الحرارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع، مع تحسّن نسبي في بعض المناطق بدءًا من الأربعاء.