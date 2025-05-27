نتنياهو يرفض طلبا بعقد لقاء مع عائلات رهائن إسرائيليين فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 07:34 مساءً - قالت تقارير عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، رفض طلب عائلات رهائن بعقد لقاء معه غدا فى ذكرى مرور 600 يوم على الحرب.

وكان قد أعلن المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف عن مقترح لوقف إطلاق النار وإفراج عن الرهائن فى غزة مطروح حاليا مع مسار لإنهاء الحرب داعيا حماس لقبوله.

وقال: "إسرائيل ستوافق على اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار والإفراج عن نصف عدد الرهائن الأحياء والقتلى"

واعتبر أن المقترح سيؤدى إلى مفاوضات جوهرية لإيجاد مسار لوقف إطلاق نار دائم

وقالت تقارير عبرية، أن إسرائيل رفضت عرض حماس الإفراج عن 10 رهائن وهدنة 70 يوما مع ضمان واشنطن إنهاء الحرب.