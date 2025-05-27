نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء بين وزير الخارجية والهجرة والوزير الأول الموريتاني في نواكشوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالسيد المختار ولد أجاي، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك يوم ٢٧ مايو في نواكشوط.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، أخذًا في الاعتبار ما يربطهما من علاقات وطيدة، مشيدًا بانعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين وبالتنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا على الصعيد الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالملفات العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من القدرات المتوافرة لدى مصر وموريتانيا، مؤكدًا على دور الشركات المصرية العاملة في موريتانيا في إطار المشروعات المشتركة القائمة، وضرورة التوسع في تلك المشروعات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.