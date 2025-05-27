نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد السيد الشاذلي يتقدم بالتهنئة للزملاء الفائزين بجوائز الصحافة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمد السيد الشاذلى، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بخالص التهنئة القلبية لنخبة زملائنا الأعزاء الفائزين بجوائز الصحافة العربية؛ تتويجا لمسيرتهم المهنية الحافلة بالإنجازات.

فاز الكاتب الصحفي الكبير سليمان جودة "المصرى اليوم "جائزة الصحافة العربية في فئة أفضل عمود صحفي، الزميلان: السيد زيادة ومحمد سالمان "اليوم السابع"، جائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الاقتصادية، الزميل محمد عيسى "الأهرام العربي"، جائزة الصحافة العربية فئة الصحافة السياسية، الزميل سامح اللبودي "الشرق الأوسط"، جائزة الصحافة العربية فئة التحقيقات.

وأوضح الشاذلى أن تلك الباقة من الجوائز المستحقة، تؤكد جدارة الزملاء الفائزين، وأن الصحافة المصرية تذخر بالكفاءات المهنية الرفيعة، وقادرة دوما على المنافسة والسبق في كل المحافل، وانتزاع صدارة المشهد المهني إقليميا عن كفاءة ومقدرة حقيقيتين، وثابتتين بالتاريخ والحاضر والتأثير.

وتمنى محمد السيد الشاذلى لزملائنا الأعزاء مزيدا من التوفيق والنجاح، ونسأل الله أن يمدّهم بموفور الصحة والإبداع لمواصلة عطائهم المتميز.