نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الزراعة توفر الأضاحي واللحوم بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات كبيرة من الأضاحي البلدية الحية واللحوم بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك 2025.

و يأتي ذلك في إطار خطة شاملة لضمان توافر اللحوم والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%.

وتتنوع الأضاحي التي وفرتها وزارة الزراعة ما بين الأبقار، الجاموس، الأغنام والماعز، ويصل عددها إلى أكثر من 12 ألف رأس، جاهزة للبيع للمواطنين من خلال المزارع التابعة لسبع جهات أساسية تحت إشراف الوزارة إضافة إلى استيراد كميات ضخمة من اللحوم المجمدة والعجول والأغنام والجمال للذبح الفوري وطرحها في الأسواق بأسعار تنافسية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الزراعة، الدكتور علاء فاروق، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق وضمان وصول اللحوم والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، خاصة في ظل زيادة الإقبال خلال فترة عيد الأضحى.

12 ألف رأس أضاحي بأسعار مخفضة في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة توفير أكثر من 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 20% عن أسعار السوق، وذلك من خلال المزارع التابعة لسبع جهات أساسية، وهي:

قطاعي الإنتاج واستصلاح الأراضي

الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية

الإدارة المركزية للتعاون الزراعي

الجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

الجمعية العامة للإصلاح الزراعي

استيراد اللحوم المجمدة والعجول والأغنام والجمال للذبح الفوري

أكد وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق أن الوزارة قامت باستيراد 149.380 طنًا من اللحوم المجمدة و158.035 رأسًا من العجول الحية، إضافة إلى 46.613 رأسًا من الجمال، و16.579 رأسًا من الأغنام، بهدف الذبح الفوري والطرح في الأسواق والمنافذ بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خلال موسم عيد الأضحى.

منافذ البيع والحجز المسبق للأضاحي

أشارت وزارة الزراعة إلى إمكانية الحجز المسبق للراغبين في شراء الأضاحي، من خلال الإدارات التابعة للجهات المشرفة، مع إمكانية الاستلام مباشرة من المزارع كما أكدت الوزارة على توفير كافة التسهيلات للمواطنين خلال فترة إجازة العيد.

توفير اللحوم والسلع الغذائية في جميع المحافظات

أعلنت الوزارة ضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية الأساسية في المنافذ التابعة لها، بما في ذلك منتجات الألبان واللحوم والدواجن، بيض المائدة، منتجات التصنيع الغذائي والخضروات والفاكهة والبقوليات. وتم التنسيق مع عدد من الشركات والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج القاهرة والإسكندرية، لتشمل عواصم المحافظات والمناطق الريفية.

جهود متواصلة لتلبية احتياجات المواطنين

أكد وزير الزراعة أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين كافة أجهزة الدولة لضمان توافر جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، وعدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة، بما يحقق التوازن في الأسواق ويلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.